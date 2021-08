VIDEO | Kaja Kallas: Eesti on valmis vastu võtma kuni 30 meie ja liitlastega koostööd teinud afgaani

Kaitseminister Kalle Laanet rääkis, et Eesti üksusi aitasid Afganistanis vähemalt 200 tõlki, kelle üle pidasid arvestust liitlasväed. Ministri sõnul polnud tõlgid seotud ainult eestlastega, vaid aitasid ka teiste riikide sõdureid, näiteks Ühendkuningriikide ja Saksamaa omi. „Meie moraalne kohustus on aidata neid, kes aitasid meid,“ lausus Laanet.

Ta käis ka visiidil Iraagis, kus kohtus riigi presidendiga. Laanet ütles, et sõjapõgenike transpordiga on Iraak nõus aitama ning rahvusvaheline koostöö sel tasandil on juba olemas.

Siseminister Kristian Jaani rääkis lähemalt Valgevene käitumisest Läti ja Leedu piiril. Ta lausus, et kolmapäeval toimus Euroopa Liidu siseministrite erakorraline kohtumine ja oli oluline, et räägime piirikriisi teemad omavahel läbi.

Jaani ütles, et Valgevene nii-öelda taset näitavad ka videod, kuidas Valgevene piirivalvurid ületavad Leedu ehk Euroopa Liidu piire, et saata migrante Leetu. „See näitab, kuidas illegaalne immigratsioon on poliitiliselt juhitud,“ lausus Jaani, edastades Leedu siseministri infot, et Valgevene on ehitanud harjutamiseks Leedu-Valgevene piiri, et simulatsioonides läbi mängida erinevad stsenaariumid, mis võivad päriselt ette tulla.

Jaani sõnul tuli EL-i siseministritega juttu ka Afganistanist, aga pigem ülevaatlikult. Ta lausus, et loomulikult teevad rändevood muret ning praegu on suurima löögi all Iraan, Pakistan ja Türgi, kes on rände vaatenurgast võtmeriigid. Ta lausus, et tuleb arvestada rändevoogudega, mis võivad põhja poole liikudes tekkida. Siiski tõdes Jaani, et nii-öelda õnneks on olnud Eestil aega kontrollida valmisolekut Leedu ja Valgevene tõttu ning praegu pole survet meie välispiirile.

Ajakirjanike küsimustele vastates ütles Jaani, et Eesti ehitab aktiivselt oma piiri välja, praegu tegutsetakse kagunurgas. Ta lausus, et Eesti õigusruum on ilmselt Lätist ja Leedust parem, sest me ei pea välja kuulutama eriolukorda, et kasutada piiril sundi. „Kõige olulisem on takistada illegaalne piiriületus,“ lausus Jaani, et selleks läheb vaja partnerite abi.

Ministrite käest küsiti organisatsiooni kohta, mis ühendab õpetajaid, kes on sundvaktsineerimise vastu ja küsivad, kas nad jäävad tööst ilma. Kallas vastas, et nädal tagasi võeti vastu lapsi ja õpetajaid puudutavad juhendid ning eesmärk on hoida lapsi koolis. Vaktsineerimata koolitöötajatele on mõeldud kiirtestid, mis aasta lõpuni on neile tasuta.