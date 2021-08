KÜLMLAO KAHJUDE VAIDLUS UMMIKUS! Üllar Lanno: kohtus selgub, kas õigus oli terviseametil või kindlustusandjal 

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno on seisukohal, et kindlustusandja peaks hüvitama jaanidel külmlao rikke tõttu tekkinud kahjud. Kindlustusettevõte BTA aga näeb olukorda kardinaalselt teisiti.

Terviseameti peadirektori Üllar Lanno sõnul on kindlustusandja BTA teatanud, et ei hüvita jaanide aegu tekkinud külmlao rikkega seotud kahjusid. Amet võtab nüüd ette kohtutee, et saada selgust, kelle taskust tuleb välja käia rohkem kui kolm miljonit eurot riknenud vaktsiinide ja ravimite eest.