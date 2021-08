Tänavune suvekuumus lusitaania teetigusid ei heidutanud: Saku on pahalaste püüdmiseks kulutanud juba 2000 liitrit õlut! 

Troopiliselt kuumadel suveõhtutel tekkis aiaomanikel juba lootus, et tavatult pikk põud on tõhusalt harvendanud aplate hispaania teetigude ridu.

„Kui nende kodumaal tõesti see suur kuumus ja kuiv suvi hoiabki nende arvukust tagasi, siis Eestis on selline suvi pigem haruldane ja see ühekordne palav juuni ja juuli, mis meil on olnud, tõenäoliselt nii väga põhajlikult ei mõjunud,“ ütles keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd. „Seda lopsakust ja taimestikku ja servi, kuhu nad saavad peituda, on piisavalt palju.“