Juhtkiri | Palju õnne, Eesti – keegi ei vastuta hävinud vaktsiinide eest 

Tavamõistuse kohaselt peaksid nüüd käsuliini pidi eri astmetel olevad ametnikud hakkama kukkuma nagu doominokivid kuni riigi kinnisvarajuhi, terviseameti juhi ja sotsiaalministrini välja. Kuid Üllar Lanno tagasi ei astu, kuna peab ainuvastutamist ebaõiglaseks, juba tuttavat plaati keerutab ka Tanel Kiik – raport polevat piisav põhjus tagasiastumiseks. Samas raporti sisu kohta arvas Kiik, et see on masendav, Lanno sõnul olevat tegu väga halva üllatusega, riigisekretär Taimar Peterkop nentis aga, et tal vajus toimunu peale suu lahti. Sümptomaatiline on asjaosaliste kriitiline pilk ehitaja suunas, kuigi on selge, et ehitaja käest saadakse täpselt seda, mida tellitakse. Kui järelevalve puudub ja ainus kriteerium on odavus, siis on terviseametis toimunu pigem ootuspärane.