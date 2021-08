Seisukoht | Need 30 erilist aastat 

Kõik see võib muidugi kõlada kui õõnes pateetika. Kas siis pidupäeval probleemidest ei tulekski rääkida? Sest tõepoolest, samal ajal kui majanduslikus mõttes läheb Eestil ja eestlastel vaat et paremini kui kunagi eales varem (jah, isegi praegusel koroonaajal, kui mõelda kas või kinnisvaramullile), siis kohati tundub, et ühiskond on samal ajal üha rohkem ja rohkem lõhestunud.

Kui heita pilk Eesti avalikele debattidelegi, pole paraku ka suurt lootust, et miski võiks lähitulevikus muutuda, et poliitiline kultuur paraneks, et nii poliitikutes kui ka tavakodanikes oleks tsipakegi rohkem empaatiat. Ja ka lootus, et näiteks võitlus koroonaviirusega võiks ühiskonda liita – raskel ajal pidavat me ju ikka oskama kokku hoida –, jäigi ainult lootuseks. Nüüd elame hoopis ajas, kus koroonakriis on ühiskonnas tekitanud veel ühe suure lõhe, jagades meid kõiki kahte leeri, vaktsiinide pooldajateks ja vastasteks.