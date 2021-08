HAITI RUSUV OLUKORD: tugevale maavärinale järgnes päästeoperatsioone raskendav torm 

Laupäeval raputas saareriik Haitit tugev maavärin magnituudiga 7,2. Jätkuvalt toimuvad päästeoperatsioonid, mida raskendavad tugevad vihmasajud ja üleujutused. Samuti tekitab probleeme haiglate ülekoormatus. Teisipäeval kerkis hukkunute ametlik arv 1941 ohvrini. Teadlased kardavad, et saabunud on uus maavärinate tsükkel, mis tähendab, et sarnaseid katastroofe võib esineda lähitulevikus veel.