MIS SAAB AUTISTIDE KÜLAST? Asekantsler: kui päikesekodu lõpetab töö, tuleb tagasi maksta miljon eurot 

Autistlike laste vanemad tunnevad, et riik on nad üksi jätnud: lihtsalt pole kohti, kus pärast kooli lõpetamist saaksid noored igapäevaselt tuge ja tähelepanu. Eraalgatusena tehtud Liikva Päikesekodus loodi autistlikele noortele head võimalused, ent selle rahaasjad on põimunud parajasse puntrasse. Kui päikesekodu aga uksed kinni paneb, peab riik tagasi nõudma sellele Euroopa Regionaalarengu Fondist antud 1,02 miljonit eurot, tõdeb sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.