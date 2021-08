Milline jope valida, et vihmase ilmaga jääda kuivaks ning tunda end hästi? 

Ebamugav ja ajutine, hind soodne (10€ - 80€): Veekindel PU, PVC, nailon PVC vms materjalist tehtud kilejope ei hinga üldse. See pakub küll kaitset vihma eest, kuid mitte märja enesetunde eest. Sellise jope kandjal hakkab kiiresti palav ja tulemus on ebameeldiv märg enesetunne. Ka materjal ise ei ole keha vastas kuigi meeldiv, enamasti külm ja jäik. Lisaks võib selline kilejope kiiresti rebeneda või kulub välispinnale kantud veekindel kattekiht ajajooksul maha.

Väga hea valik, hind mõistlik (100€ ringis või pisut enam):

Kõige parem ja mugavam kaitse vihmase ilma vastu on veekindlad ja hingavad rõivad. Need valmistatakse kangast, millel on tugevast ja vastupidavast materjalist välispind, mis pahemalt poolt on kaetud veekindla, ent hingava membraaniga. Kõik õmblused on veekindlaks teibitud. Selline lahendus pakub täieliku kaitse vihma eest, kuid säilitab kuiva ja hea enesetunde ning optimaalsed olud jope sees.