Leedu võimud: relvastatud valgevenelased ajavad inimesi üle piiri 

Taktikalise relvastuse ja kilpidega varustatud Valgevene piirivalvurid ajasid 35 migranti üle Leedu–Valgevene piiri. Selle kohta on Leedu piirivalvel olemas ka videotõestus. Leedu rahvusringhääling vahendab, et tegevuse käigus ületasid illegaalselt, kuigi põgusalt piiri ka kaksteist valgevenelast. Ka varem on Leedu vahendanud materjale sellest, kuidas valgevenelased peamiselt Iraagist pärit inimesi üle piiri juhatavad ja ise samuti teisele poole piiri satuvad. Leedukad on lõunanaabrite piirivalvureid mitmel korral hoiatanud.