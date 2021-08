Uus-Meremaa pani riigi ühe koroonanakatunu pärast lukku 

Piirangud ei kesta kaua. Aucklandis, kus koroonapositiivne mees elab, kehtivad need nädala ja ülejäänud riigis kolm ööpäeva. Uus-Meremaa võib olla küll varmas piiranguid kehtestama, ent vaktsineeritud on seal vaid umbes 20 protsenti ehk viiendik elanikkonnast.

BBC kirjutab, et Aucklandi rahvas täitis linna toidupoed ja ostukeskused kohe pärast uudist, et üle pika aja on taas tuvastatud üks nakatunu. Inimesed aimasid õigesti, et sellele järgneb kärmelt liikumiskeeld.