TERVISEAMETILE LAO EHITANUD ETTEVÕTE: suvise õnnetuse meiega seostamine tuleb üllatusena 

Pressikonverents Terviseametis. Terviseameti peadirektor Merike Jürilo teatas oma lahkumisest. Foto: Robin Roots

Kolmapäeval avaldatud raportis seisab, et terviseameti külmlao ehitanud AS Oma Ehitaja ei täitnud ehitustööde tegemisel ettenähtud nõudeid ega järginud regulatsioone. Ettevõtte juhatuse esimees Kaido Fridolin ütleb, et raportis avaldatu tuleb talle üllatusena, sest hoone valmis vastavalt tellija soovile ja töötas aastaid häireteta.