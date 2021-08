Mart Soidro | 20. august: väheolulise tegelase ülestähendused 

Foto: TH

Tunnistan kohe ausalt üles, et 30 aastat tagasi polnud mul murranguliste sündmuste ajal mingit olulist rolli. Ma ei olnud telemaja kaitsmas ega osalenud ühelgi rahvakogunemisel. Mul polnud ka ärapeidetud kuulipildujat ega vintpüssi, millega vaenlase vastu astuda. Nii et kui ma hommikul silmad avasin ja raadiost riigipöördekatsest kuulsin, ei olnud mul erinevalt mitmestki selgeltnägijast õrna aimugi, et järgmise päeva õhtul võetakse ülemnõukogus vastu otsus „Eesti riiklikust iseseisusest”.