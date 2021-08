Politsei otsib Raplamaal kadunud 14aastast Kristiinat 

Häirekeskusele anti pühapäeval, 15. augusti hilisõhtul teada, et oma elukohta Juuru alevikus ei ole tagasi tulnud 14aastane Kristiina. Tüdrukuga oli viimane kontakt sama päeva lõuna paiku. Telefoni teel tüdrukuga ühendust ei saa. Tüdruk on ka varem kodust lahkunud ning teada on, et kõrvalise abita võib sattuda ohtu.

Politsei on suhelnud Kristiina lähedaste ja tuttavatega ning läbi vaadanud kohad, kuhu tüdruk suunduda võis. Patrullid on kontrollinud Rapla ja Kohila piirkondi, kuid tüdrukut ei ole leitud.

Kristiina on umbes 165 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal on tumedad õlgadeni juuksed ning tukk. Kodust lahkudes oli tal seljas must dressipluus ja jalas mustad teksapüksid. Kaasas oli tal väike must seljakott. Tüdruk kannab ninarõngast ning tumedat meiki. Ta on julge suhtleja.