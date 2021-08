OTSE | Terviseameti külmlaos riknesid ravimid maja ehituslike puuduste tõttu

Hoone külmlaod olid projekteeritud ja ehitatud nii, et tarbijakaitse ja järelevalve ameti hinnangul oleks need ühel hetkel kaotanud külmladudena toimivuse.

Pärast juhtumit terviseamet nendes ruumides külmaravimeid ei hoia. Terviseamet pani need ravimid, mis temperatuurihälbest mõjutatud said, karantiini, see tähendab, et tervishoiutöötajatele neid ei väljastatud, Eesti inimesed neid ei saanud.