MASKITA ÜHISTRANSPORDIS?! Kas mupo võib piiranguid trotsiva sõitja välja tõsta? Mitu trahvi on politsei juba teinud?  

Tallinnast rongiga Lõuna-Eestisse sõitnud Liina (nimi muudetud) ütleb, et osa teekonnast istusid tema ümber maskita inimesed, aga keegi ei maininud neile, et mask tuleks ette panna. „Kas mul oli tore kõik see aeg maskiga olla? Muidugi mitte, aga rong oli täis, sõit pikk ja mul ei tulnud mõtetki, et ei kannaks maski!“ ütleb Liina.