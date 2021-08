KÜSITLUSE TULEMUSED: Eesti elanike arvates sobiks järgmiseks presidendiks kõige paremini Kersti Kaljulaid 

Teisel kohal on Marina Kaljurand, keda nägi kolme eelistatuma hulgas 28% ja esimese eelistusena 13% elanikest. Kaljuranda toetavad mõnevõrra enam naised, kuid muudes sotsiaal-demograafilistes rühmades on Kaljuranna toetus oluliselt ühtlasem kui Kaljulaidil.

Kantar Emori uuringujuhi Aivar Voogi sõnul on huvitav jälgida, kuidas parlamendierakondade toetajate arvamuste dünaamika on kujunenud. „Kui kevadel oli koalitsioonierakondade valijate arvamus pea võrdselt jaotunud Jüri Ratase ning Kersti Kaljulaidi vahel, siis nüüd, kui Ratas on end presidendivalimistest distantseerinud, eelistatakse selgelt Kersti Kaljulaidi, olles 51 protsendi jaoks kolme esimese eelistuse hulgas ja 37 protsendi vastajate hulgas esimene eelistus. Opositsioonierakondade toetajate eelistused on väga killustunud ja selge liider puudub,“ kommenteeris Voog.