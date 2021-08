Juhtkiri | Kuidas arvestada vaktsiinivastastega? 

Et vaktsineerimise teema läheb korda ka õpetajaile endile, tuleb välja Õhtulehes avaldatud põhjalikust käsitlusest – loodud on kaitsepookimise vastaseid õpetajaid koondav ühing. Iseenesest pole asjade selline käik üllatav, kui arvestada, et Tallinna kiirabiski astusid oma õiguste eest välja töötajad, kes vaktsineerimisest keeldumise tõttu seal oma töö kaotasid. Selliste huvigruppide teke ja tegevus pole keelatud, sest vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik, ning isegi teatud elualadel kohustusliku kaitsesüstimise kehtestamise korral ei saa olla keelatud teistsuguseid vaateid omada ega oma seisukohti levitada. Mis sest, et haritud pedagoogide ja meditsiinitöötajate puhul võib selline vastasus olla üllatav.

Kui aga riik on võtnud eesmärgiks saavutada järjest enamate haridustöötajate vaktsineerimine, siis kuidas jõuda seni vaktsineerimata 30 protsendini, et aru saada, miks nad pole seni end vaktsineerinud, millised on nende seisukohad ja ehk vajavad nad oma kõhkluste leevendamiseks pädevat selgitustööd. Kindlasti on neidki, kel kaitsesüstimine pole näidustatud tõepoolest meditsiinilistel põhjustel. Oht peitub aga selles, kui loodud ühing kas võtab avalikult väga jäiku seisukohti või ei taha üldse oma arusaamu argumenteeritult selgitada. Sellega on diskussioon juba eos tapetud, sest nad ei esinda sugugi mitte kõiki mittevaktsineerituid, vaid on väikese seltskonna eestkõnelejatena lihtsalt kõige nähtavamad. Kas ka kõige konstruktiivsemad, on juba iseasi, kuid valitsuseski on neil oma seisukohtade kaitsja kultuuriministri näol.