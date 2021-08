Tallinna kaubamaja kõrvale kerkib sajameetrine kõrghoone 

Arendajal Estconde Investil on plaan ehitada pikalt parklaks olnud alale ehitada äri- ja eluruumidega kõrghoone, mille kõrgus saab olema 101,2 meetrit. Hoone madalam osa, Gonsiori ja A. Laikmaa tänava ääres, on planeeritud absoluutkõrgusega kuni 36 meetrit.

Hoone madalama osa äriruumid on mõeldud ühise passaažiga tänavale avanevate rendiboksidena kaubandus- ja teenindusasutuste tarbeks, büroodele, hotellile. Korterid on kavandatud kõrghoone ülemistele korrustele.

Hoone suurim lubatud kõrgus on määratud nii, et see ei ületaks kaugvaates Lauluväljaku ülemiste väravate juurest Viru hotelli ja Swissoteli kõrgust ühendavat sirget. Hoonele on kavandatud kaks maa-alust korrust.