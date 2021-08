„IGOR VOLKE X-TOIMIKUD“ | Biomeditsiini areng on peagi sealmaal, et ka meie füüsiline keha võib saada surematuks

Ehkki surm on kõige tõelisem ja kindlam asi siin maailmas, on temast rääkimine olnud pikka aega tabuteema. Viimastel aastatel on suhtumine muutumas. „Inimesed tahavad surmast rääkida, sellest rohkem teada, nad vajavad lahtimõtestamist,“ kinnitab surmauurija Karl Käsnapuu. Tuhandete inimeste surmalähedased kogemused annavad tema sõnul alust uskuda, et maine surm ei ole meie eksistentsi kõige viimane vaatus.