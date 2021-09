„PUUDUTA MIND“ 199. SAADE | Avataride Marya ja Juno hingeravikoolis voolitakse maaingleid 

Saatekülalistel on rolle veelgi: ingliterapeut Marya on ka meediumterapeut ning maaväliselt juhitud teadvuse tõstmise globaalprojekti „Terra Mariana“ maapealne arendaja ja liider. Saviterapeudina töötav Juno Mandre on aga ametialaselt psühholoog ning samuti projekti katsekooli MA GISK õppurühenduse MTÜ Kullaratas juhatuse esimees ja esinduskobara liige.