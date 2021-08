Allan Alaküla | Ratas peab saama presidendiks või kannibalid söövad ta ära 

Mis sest, et EKRE toetus läheneb tõepoolest Reformierakonna omale. Savisaare ajal enamasti esikohakonkurentsis püsinud Keskerakond on jäänud aga krooniliselt kolmandaks. Ida-Virus on pärast viimaseid valimisi Keski toetus sulanud kaks korda. Mis siis lahti? Pakun paar seletust.