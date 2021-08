VIDEO | Moskva lähedal kukkus alla Vene õhujõudude uut tüüpi transpordilennuk 

Intsident toimus teisipäeval Kubinka õhubaasi lähedal. Õnnetuse põhjus on seni teadmata, ent pealtnägijate sõnul lahvatas madalal lennanud õhusõiduki üks tiib enne leekidesse. Seejärel tegi lennuk järsu pöörde ja põrutas vastu maad. Traagiline intsident jäi ka videole.

IL-112V on pärast Nõukogude aega esimene sõjaväe transpordilennuk, mis on otsast lõpuni Venemaal valmistatud. Selle arendamine, mis toimub Iljušini lennukitehases, algas 2014. aastal. IL-112V peamiseks ülesandeks on inimeste ja sõjatehnika transportimine. Venelased loodavad uut tüüpi lennukitega asendada vanad AN-26 ja AN-24 lennukid.