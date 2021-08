Sami Seppänen | Miks Eestis on 5G kasutamises mitmeaastane mahajäämus?  

5G tehnoloogia arendamisel ja selle kasutuselevõtul on Eesti paljude teiste Euroopa riikidega võrreldes riigi venitamise tõttu mitu suurt sammu maas: väga pikalt on veninud 5G sageduslubade väljastamine, mille põhjuseks on USA ja Hiina kaubandustüli. Kahe riigi poliitilisse kemplusse tõmmati ka üle maailma nutiseadmeid tarniv ning mobiili- ja internetivõrkusid rajav Huawei. Eesti otsus on olnud hoida häid poliitilisi suhteid USAga ja riigil on valmimas elektroonilise side seaduse muudatus, mis piirab Huawei tehnoloogia kasutamist Eestis. USA on Eesti ülioluline liitlane ja riigi julgeoleku tagamisel on Elisa riigiga algusest peale ühel arvamusel olnud.