Presidendivalimised | Alar Karise saladus 

Mille poolest paistab aga Karis silma võrreldes teiste torukübarast väljatõmmatavate jänestega? Tema juhtivate ametikohtade loetelu kohta võib isegi öelda, et see on prominentne – Maaülikooli rektor, Tartu Ülikooli rektor, riigikontrolör, ERMi juht.

Samas on see pikk juhikohtade nimekiri ka tema nõrkuseks. Miks ta ratsutab mööda kõrgeid kohti ega ole pikemaks ajaks ühelegi neist pidama jäänud? Need juhikohad on olnud oma olemuselt seinast seina, milline on aga veterinaarist Eesti Rahva Muuseumi juhi tõeline kutsumus? Miks on ta igal kohal piirdunud vaid ühe ametiajaga? Või kui täpne olla – Maaülikooli juhi kohalt lahkus ta juba enne tähtaja lõppu, nüüd presidendiks kandideerimise korral on ta järelikult valmis enne tähtaega hülgama ka ERMi ja senised tegemised pooleli jätma. Kusjuures Tartu Ülikooligi rektoriks sai Karis alles siis, kui senised rektorivalimised olid läbi kukkunud ning ameti võttis ta üle rektori kohusetäitjalt. Praegune olukord riigipea otsimisel sarnaneb seega tollase rektoriotsimisega, kus Karis täitis ära vabaks jäänud augu. Kas Eesti aga vajab presidenti, kes jällegi oleks viimase hetke hädalahendus? Kas tal uues ametis oleks seekord püsivust lõpuni vastu pidada?