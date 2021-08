ÄREVAD AJAD AFGANISTANIS: pukis on Taliban, ent mis saab edasi? 

USA juhitud koalitsiooniväed lõid 2001. aastal mässulised võimult, ent see ei viinud Talibani lõpliku lahkumise ega hääbumiseni. Rühmitus tegutses riigi äärealadel edasi ja ootas uueks tõusuks õiget aega. Nüüd on see käes – Taliban on vallutanud edukalt enamiku Afganistanist ja kukutanud valitsuse. Võimu ülevõtmine toimus ülikiiresti ja pea täieliku vastupanuta. Millised on nende järgmised käigud ja kui palju erineb taliibide uus režiim eelmisest?