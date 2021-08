Peaminister Kaja Kallas Saksamaal: peame vältima, et Afganistan ei muutuks terrorismi kasvulavaks ja seega meile ohuks

Rääkides olukorrast Afganistanis kinnitas peaminister Kaja Kallas, et naiste ja laste vabadused ja õigused ei tohi löögi alla sattuda. „On selge, et me ei jäta maha neid inimesi Afganistanis, kes on meie heaks töötanud. Meie moraalne kohus on neid aidata,“ ütles Kallas pressikonverentsil.

Kallase sõnul on olulisem diplomaatiline siht peatada Afganistanis inimõiguste rängad rikkumised ja vägivald. „Peame vältima, et üksi jäetud riik ei muutuks terrorismi kasvulavaks ja seega meile ohuks.“

Peaminister täpsustas pärast kohtumist Õhtulehele, et arutluse all oli ka see, kuidas saab aidata Afganistani naaberriike, et nemad tegeleksid Talibani võimu alt põgenejatega ning hoiaksid ära põgenikekriisi Euroopasse. „Sellepärast, et nad on Afganistanile kultuuriliselt ja geograafiliselt lähemad,“ selgitas Kallas.

Kallas on varasemalt teatanud, et Eesti võib vastu võtta kuni kümme afgaani. Number tuleneb Eesti osalusest Euroopa Liidu ja NATO missioonidest Afganistanis. „Läbirääkimised veel käivad nende inimeste osas, kes on MTÜ Mondo kaudu olnud projektides,“ lisas peaminister, kelle sõnul on Saksamaa liidukantsler Angela Merkel tänulik Eesti panuse eest.

MTÜ Mondo on ise teatanud ohus kuue afgaani elud, kes töötavad Eesti arengukoostöö vahenditest rahastatud naiste tervise ja tüdrukute hariduse projektides. Arvestades juurde afgaanide pered, käib jutt kokku 13 isikust.

Kallas ja Merkel võtsid kohtumisel fookusesse Euroopa julgeoleku, sealhulgas Valgevene ja Venemaaga küsimused. See, mida Valgevene korraldab Leedu piiri ääres, on Merkeli hinnangul hübriidsõda Euroopa Liidu vastu ning nõuab meetmeid, et survestada Valgevene presidenti Aljaksandr Lukašenkat.