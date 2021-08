Peaminister Kaja Kallas Saksamaal: me ei jäta maha inimesi, kes on meie heaks Afganistanis töötanud

Rääkides olukorrast Afganistanis kinnitas peaminister Kaja Kallas, et naiste ja laste vabadused ja õigused ei tohi löögi alla sattuda. „On selge, et me ei jäta maha neid inimesi Afganistanis, kes on meie heaks töötanud. Meie moraalne kohus on neid aidata,“ ütles Kallas pressionverentsil.