OTSE | Peaminister Kaja Kallase ja Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli pressikonverents 

Pressikonverentsi on võimalik jälgida veebiülekande vahendusel SIIT .

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Saksamaa Eesti jaoks väga lähedane sõber ja liitlane. „Meil on Saksamaaga tihedad liitlassuhted ja koostöö nii Euroopas, NATOs kui ka laiemalt rahvusvahelisel tasandil. Visiidil keskendume teravamatele küsimustele julgeoleku- ja kliimapoliitika alal, aga teemaks tuleb ka koostöö majanduse ja digivaldkonnas. Samuti annab visiit võimaluse tänada liidukantsler Angela Merkelit tema töö ja pühendumuse eest meie kahe riikide lähendamisel ning Saksamaa panuse eest Läänemere piirkonna julgeolekusse,“ märkis peaminister Kallas.



Kallas ja Merkel võtavad kohtumisel fookusesse Euroopa julgeoleku, sealhulgas Valgevene ja Venemaaga seonduva, samuti Afganistanis toimuva. Ka käsitlevad nad ELi kliimapoliitikat ning kahe riigi vahelist koostööd digivaldkonnas.



Samuti kohtub peaminister Kallas Saksamaa ettevõtjatega, et rääkida Saksamaa majanduse taastumisest koroonakriisist ja innustada otsima koostöövõimalusi Eestisse investeerimisel.