ÕL BAGDADIS | ENNEOLEMATU: välismissioonil on korraga isa ja poeg! „Miks ka mitte, äge ju!“ 

Iraagi pealinnas Bagdadis liitlaste eksperte turvav Eesti üksus EstGuard 4 on kokku pandud Kaitseliidu põhjal. Tegu on era-, kuid mitte esmakordse juhusega, sest viimane kaitseliidu välismissioon jääb juba 10 aasta taha. Küll aga on nii kaitseliidu kui ka -väe jaoks enneolematu, et ühte üksusesse on kokku sattunud isa ja poeg.