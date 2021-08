Küsimus | Miks toetab riik vaktsiinivastaseid õpetajaid tasuta testidega? 

Jelena Zemskova, haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja: Testimist ei käsitleta alternatiivina vaktsineerimisele. Kord nädalas testimine on üldine sõeltestimine. Üldine arusaam on, et testimist on mõistlik teha vähemalt kord nädalas, selleks, et see oleks efektiivne (Allikas: CDC soovitused https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#screening-testing). Tihemini testimine võib olla vajalik suure nakkusfooni korral, samas ei pruugi tihedam testimine oluliselt suurendada tulemuse efektiivsust, kuid suurendab oluliselt kulu.