KOOLIKIUS: rikutud elud ja katkine minapilt – armid kogu eluks 

Heledapäisel poisikesel on silme ees must. Ta ei saa aru, mis tema ümber toimub. Ta tajub ainult pimestavat raevu, mis kätesse voogab. Ühel hetkel hakkab pilt taas ette tulema. Ta avastab, et tema käte vahel on klassivenna kael, millest ta kramplikult kinni hoiab, tagudes poissi meeleheitlikult peaga vastu lauda. Aastaid hiljem, juba suure inimesena ütleb ta, et oleks võinud selle klassivenna sealsamas ära tappa. Neil hetkedel oli ta selleks võimeline. Miski purskus temast välja. Miski kontrollimatu, tume, aga samas ka rahustav. Temas vallandus ebaõiglustunne, mis oli ühe pisikese inimese maailma täielikult endasse mähkinud. See ebaõiglus oli täiesti arusaamatu ja väljapääsmatu. Vähemalt siis see tundus nii.

Karl Erik on alates 25. eluaastast invaliidsuspensionär. Teda kimbutavad kroonilised valud ja pidev väsimus. Pikka aega ei saanud arstid teda aidata, sest kõik näitajad olid justkui paigas. Analüüsid ütlesid, et inimene on terve. Ometi oli päevi, kui kogu tema keha valutas, nagu ta oleks veoauto alla jäänud. Praegu võtab Karl Erik antidepressante ja unerohtu. Tegutsemisvõime säilitamiseks peab ta veetma poole ööpäevast magades, et keha saaks taastumiseks piisavalt puhata. Ülejäänud päeva mahutab ta eelistatult ainult ühe kohtumise või pikema tegevuse. Kui meie intervjuu algusest on möödas kolmveerand tundi, hakkab Karl Eriku pea väsimusest juba vaikselt ringi käima. Nüüd elab ta vähemalt diagnoosiga. Meditsiiniliselt nimetatakse tema konditsiooni fibromüalgiaks. Teisisõnu tähendab see, et tema närviotsad on hakanud pideva stressi tõttu üle keha valusignaale saatma. „Stressi algallikaks on koolikiusamine,” ütleb Karl Erik, kes soostub ainsana selles artiklis oma nimega esinema.