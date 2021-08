Biden: meie sõdurid ei pea võitlema, kui afgaanid ise enda eest ei võitle 

Biden sõnas alustuseks, et tema ja ta meeskond on olukorda hoolega jälginud ning selgitas ameeriklaste Afganistani suundumise ajalugu. Ta rõhutas, et ameeriklaste eesmärk ei olnud tervet rahvust üles ehitada, vaid hoida Ameerikat järjekordse terrorirünnaku eest, nagu juhtus 2001. aasta 11. septembril.

Biden tunnistas, et olukord läks tõepoolest hullemaks palju kiiremini, kui oleks võinud arvata. Afganistani liidrid jooksid laiali, sõjavägi aga lagunes koost. Ta leidis, et kui viimaste päevade sündmused midagi tõestasid, siis just nimelt seda, et ameeriklaste lahkumine oli õige mõte.„Ameerika sõdurid ei saa võidelda ega pea võitlema, ei pea surema sõjas, milles afgaani jõud ise enda eest võidelda ei soovi,“ ütles Biden.