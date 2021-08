Venemaa Kabuli saatkond: Afganistani president pages riigist suure rahahunnikuga 

Ghani lahkus riigist pühapäeval ning tegi seda enda sõnul selleks, et vältida verevalamist. „Arvasin, et on parem lahkuda,“ ütles 72aastane riigipea oma Facebooki kontol. Endine Maailmapanga akadeemik ei täpsustanud, kuhu ta suundus, kuid Al Jazeera andmetel pages Ghani Usbekistani.