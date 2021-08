Narva volikogu tagandas Katri Raigi Narva linnapea ametist 

Enne hääletust süüdistas volikogu esimees Tatjana Stolfat Katri Raiki selles, et ta otsustas linnapeana volikogu nõusolekute toetada Vaba Lava teatrikeskuse festivali ning Narva ja Narva-Jõesuu vahel regulaarse laevaliikuse käivitanud ettevõtjat, kes sai võimaluse tasuta randumiseks Narva linnasadamas.

Stolfati hinnangul on Katri Raigi linnapeaks olemise ajal linnavalitsuseses närviline õhkkond, mistõttu on kolm-neli töötajat lahkunud. „Ta pole võimeline juhtima linnavalitsust,“ ütles volikogu esimees.

Keskerakond on teatanud, et nende Narva linnapeakandidaat sügisel toimuvatel valimistel on Mihhail Stalnuhhin. Ajutiselt, kuni valimisteni, pakutakse seda kohta aga pensionile olevale endisele linnasekretärile Ants Liimetsale, kes kuulub hoopis Reformierakonda.