Itaalia minister süüdistab metsapõlengutes maffiat 

Metsatulekahju Sitsiilias. Foto: AP/Scanpix

Itaalia keskkonnaminister Roberto Cingolani sõnas, et valdav osa riiki laastavatest metsatulekahjudest on inimtekkelised, kusjuures paljud neist on alguse saanud pahatahtlikust süütamisest. Politico kirjutab, et suur hulk põlenguid saab alguse piirkondadest, mis on maffia kontrolli all.