Juhtkiri | Kärpekirves lööb politsei ja päästjad oimetuks 

Tartus gaasiplahvatuses mitme politseiniku ja päästetöötaja vigasaamine taaskergitas küsimuse, kuidas riik väärtustab nende mitte ainult raskete, vaid ka eluohtlike elualade esindajate tööd. Paratamatu risk peaks ju olema kompenseeritud väärilise palganumbriga. Tõde on siiski märksa proosalisem, kui Päästeameti juhi kinnitusel viib üks Tartus vigasaanutest koju alla 1000 euro kuus – päästja keskmine palk on 1068, Eesti keskmine aga samal ajal 1549 eurot, riigiametnike keskmine aga ulatub juba 2000 euro kanti. Kas tõesti on päästja kaks korda vähem väärt kui keskmine riigiametnik?