ELUD OHUS: afgaanid paluvad Eestilt asüüli 

MTÜ Mondo arengukoostöö suuna juht Riina Kuusik-Rajasaar ütles Delfile, et varjupaiga taotlus tehti Eesti valitsusele eile. Kõne all on Mondoga kümmekond aastat koostööd teinud kuus afgaani koos oma peredega ehk kokku 13 isikut.