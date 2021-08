JÜRI RATAS ON ELIIDI ELIIT? Presidendi kantseleis maksumaksja rahaga küsitavaid arveid ei tasuta 

„Vabariigi presidendi kantselei esinduskulud ei jagune protokollilisteks ja mitteprotokollilisteks. Kõik vabariigi presidendi tööga seotud esinduskulud on protokollilised kulud ja neid käsitletakse ühtselt,“ kirjutas vabariigi presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo riigikogu korruptsioonivastase erikomisjonile. Komisjoni esimees Eduard Odinets on lisaks endise peaministri Jüri Ratase esinduskulude tagamaade selgitamisele võtnud uurida ka seda, kuidas toimetab esinduskuludega riigipea ja riigikogu juhatus.

Ratase enda sõnul ei teinud ta midagi lubamatut, vaid vastupidi: „Töötasin kõigi Eestimaa inimeste peaministrina ning tegin seda südamest ja ettenähtud piirides.“ Ratas kirjeldas, et ta on viisakas ja heasüdamlik inimene. „Igapäevatöös olen lähtunud tavapärastest põhimõtetest – sünnipäevadel on viisakas inimesi meeles pidada, õhtustel hilistundidel koosolekuid pidades tuleks osalejatele ka midagi õhtusöögiks pakkuda jm. Lisaks ametlikele nõupidamistele ja kohtumistele tuleb käia ka inimestel külas, arutada küsimusi vabamas õhkkonnas. Need on minu põhimõtted ja arusaamad.“