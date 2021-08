Ene Pajula | Kas me siis sellist Eestit tahtsimegi, küsib mammi 

Ja vastab, et jah, just sellist Eestit ta tahtiski. Just sellist, kus saab elada oma parema äratundmise järgi ja ei pea kogu aeg vingerdama oma südametunnistuse ja selle vahel, mida tohib teha või öelda. Muidugi pole meie riik mingi paradiis, aga mammi isa ütles ikka, et tema ei taha paradiisi minna, sest seal oleks neetult igav. Sellest, et mammi ei salli tühja vingumist, on ta kirjutanud oma sada korda. Muidugi, kelle elus siis probleeme poleks … aga kus viga näed laita, seal tule ja aita! Ütle siis, mida teha, et asja parandada. Pole mingit mõtet raisata energiat halamisele, kui tundub, et kõik ongi täiesti lootusetu. Siis oleks tõesti parem valge lina kohe ümber võtta ja surnuaia poole astuma hakata.