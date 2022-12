ÕL ARHIIVIST | „HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Hundisilma peremees: „Ma ei pea ennast päris poliitikuks, pean end inimeseks, Edgar Savisaareks.“

ÕL TV saade „Hommikusöök staariga“ käis Hundisilma peremehel, Edgar Savisaarel, külas aasta 2021 augustis.

Edgar, mis on sinu filosoofia või elu kõige tugevam väärtus, mida oled kandnud või mille järgi oled elanud? On see mingi mõte, tsitaat, tunne?

Eluga tuleb hakkama saada.

Või elu tuleb elada?

See on sama.

Mis sulle kõige rohkem rõõmu valmistab?

Kui inimesed on rõõmsad.

Kui see oleks sinu elu viimane intervjuu – mida sa ütleksid Eesti rahvale?

Kallis Eesti rahvas, see ei ole mu elu viimane intervjuu!

