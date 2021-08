AJALUGU KORDUB: Kabuli saatkonna evakueerimine sünnitas võrdlusi ameeriklaste Saigonist lahkumisega 1975. aastal 

Tänavu juulis küsiti USA presidendilt Joe Bidenilt, kas Afganistanis ja Saigonis toimunu vahel on võimalik tõmmata paralleele. Toona vastas riigipea eitavalt. „Mitte mingisuguseid. Null. Toona tungisid läbi meie saatkonna väravate terved salgad – kuus, kui ma ei eksi. Taliban pole Põhja-Vietnami armee. Need pole võimekuse poolest kaugeltki võrreldavad. Mitte mingil tingimusel ei näe te inimesi Afganistani saatkonna katuselt minema viidavat,“ kuulutas Biden. Selgus, et ta eksis ja ajalugu kordub.