Mispärast peaks eestlastele korda minema Afganistanis toimuv? 

Afganistani valitsusväed ei suutnud riigis korda tagada ja viimaste kuude jooksul on riigis võim läinud Talibani kätte. Riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson ütleb, et Afganistan on olnud suurvõimude pidev kokkupõrkepunkt vähemalt viimase paarisaja aasta jooksul ja seal toimunu on mõjutanud nii Briti impeeriumi kui Nõukogude impeeriumi käekäiku.