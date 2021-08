RÄNDAVA VAIBA SAAGA: ennast siniseks vihastanud klient aina ootab, aga kaup ei jõua ega jõua kohale! Kullerfirma soovib imelist päeva 

Foto: Kollaaž: Grete-Elisabeth Lauri, kuvatõmmised Kaup24 ja ZitiCity kodulehtedelt, Vida Press

Õhtulehe poole pöördus murelik naisterahvas, kes on juba üle kahe nädala taga ajanud e-poest tellitud vaipa, mis jäi toppama kullerfirmasse ZitiCity. „Kogu asja teeb absurdseks, et selle firmaga ei ole lihtsalt võimalik ühendust saada!“ kurdab naine, kes on kontakti loomiseks andnud endast kõik, mis võimalik.