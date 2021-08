ALISTUMINE JA PÕGENEMINE: miks tegutses Afganistani armee Talibani vastu nii mannetult? 

Afganistani sõjaväe kujundamine algas juba 20 aasta eest, mil riiki saabusid USA sõdurid. Kohalikud julgeolekuväed pidid arenema jõuks, mis suudaks Afganistani iseseisvalt Talibani ja muude ohtude eest kaitsta. Nüüd on aga selge, et kaks kümnendit kestnud jõupingutused muuta kohalik sõjavägi iseseisvaks ja sõltumatuks võitlusjõuks on ebaõnnestunud. Afganistani armee arendamisele kulutatud Ameerika Ühendriikide kümned miljardid dollarid on jooksnud tühja.