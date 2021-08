Taliban hõivas Kabuli. Sajad paanikas inimesed ootavad lennujaamas evakueerimist 

Talibani pressiesindaja Mohammad Naeem teatas uudisteagentuurile Al Jazeera, et „sõda on lõppenud“. Ta märkis, et rühmitus ei soovi elada isolatsioonis, mistõttu kutsus ta üles rahumeelsele rahvusvahelisele suhtlusele. Naeemi sõnul tehakse peagi teatavaks, milline saab olema uus valitsus. „Me jõudsime selleni, mida me soovisime – meie riigi vabaduse ja rahva iseseisvuseni. Me ei luba kellelgi kasutada meie maad kellegi sihtimiseks ja me ei soovi teisi kahjustada,“ kuulutas Talibani kõneisik.

Rahvusvahelises lennujaamas valdas aga paanika ja kaos. Seal ootavad välismaalased ja Talibani režiimi kartvad afgaanid võimalusi riigist lahkumiseks. Lennujuhtimise võttis üle USA sõjavägi, kes evakueeris lennujaama kõik oma saatkonna töötajad. Asutuse ümber on moodustatud põgenemise ajaks turvavöönd. Viimastel andmetel tulistasid sõjaväelased õhku, et paanikas rahvast kontrolli alla saada. Ameeriklaste kõrval evakueerivad diplomaate veel mitmed riigid.