Peaminister Kallas: peame koos rahvusvahelise kogukonnaga vältima, et üksi jäetud riik ei muutuks terrorismi kasvulavaks 

NATO-s arutatakse olukorda esmaspäeval. Loodetavasti koguneb lähiajal Eesti eestvedamisel sel teemal ka ÜRO Julgeolekunõukogu. „Oluline on, et me ei jäta maha neid, kes on meid Afganistanis aidanud. Selleks peavad EL-i ja NATO liikmesriigid ühiselt pingutama, see on meie moraalne kohus. Sel teemal on käimas arutelud liitlastega ja uuel nädalal Vabariigi valitsusega,“ mainib Kallas.