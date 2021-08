Juhtkiri | Eesti ei suutnud Talibani võita 

Moodsas maailmas saame onlain-režiimis jälgida, kuidas Taliban Afganistani pealinnas võimu üle võtab ja senine president on riigist juba lahkunud. Et riik on üle võetud loetud päevade jooksul vastupidiselt ameeriklaste poolt algselt ennustatud 6-12, hiljem aga 2-3 kuule, siis nii nagu lääneriikide sissetung 20 aastat tagasi algas, nii ka riigist lahkumine lõppes valearvestusega. Kui Afganistani mindi optimistlikult Talibani kukutama ja demokraatlikku riiki looma, siis nüüd on läbikukkumine täiesti ilmne.

Sel moel on kinnitust saanud vaid asjaolu, et kahe aastakümne pikkusest kohapeal sõdimisest hoolimata ei mõista lääne tsivilisatsioon sealse elu toimimist. Erinevalt mitmel pool mujal maailmas toimuvatest sõdadest või riigipööretest suudab Afganistanis praegu toimuv šokeerida lääne inimest tunduvalt enam, sest keskaega tagasipööramine tundub millegi uskumatuna.

Arvestades, et sõda läks maksma raskesti hoomatavad 2 triljonit dollarit, teiste seas kaotas ka Eesti üheksa sõdurit hukkunutena ja 102 said vigastada, siis on loogiline peegli ees küsida, kas need pingutused ja ohvrid on olnud asjatud, kui Afganistan on samas olukorras, kui oli enne liitlaste sissetungi? Ka Eesti on aastate jooksul teinud jõupingutusi lääneliku elukorralduse tutvustamisel, koolitades sealseid ämmaemandaid, abistades haiglaid, eraldades rahalist abi, rääkides naiste ja tüdrukute õiguste kaitsest, jagas sealsetele koolidele arvuteid ja õppevahendeid.

Kas aga Eesti kuidagi ka vastutab vähemalt osades kohalikes õigustatud ootuse tekitamise eest, kes küll õppisid meilt läänelikku elukorraldust, kuid peavad nüüd Talibani naastes selle pärast vastust andma? Otsene vastutus meil mõistagi puudub, kuid kaudselt vastutavad kõik lääneriigid, kui Afganistanist Talibani keskaegse elukorralduse eest vallanduvate põgenikehordide järellainetus ka Euroopasse jõuab. Eesti jaoks pole tegu kuigi meeldiva teemaga, kui arvestada riigi käitumist Eesti kontingenti abistanud üheainsa afgaanist tõlgiga, kelle muresse isikliku julgeoleku pärast suhtuti jahedalt ega tahetud teda Eestisse lasta.