Toomas Alatalu | Globalismi käsutab puhvpükstes afgaan 

Tuleb tõdeda, et varjamaks 2000ndate algul suures poliitikas tehtud vigu, tegi lääne ladvik võimutruu meedia kaasabil oma kodanikele korraliku karuteene – ISILi tegusid on teadlikult maha vaikitud. Elik – saame kärata jagu. Ent milleks siis on siiani vaja 83 riiki ühendavat Global Coalition to Defeat ISIL ja on veel Venemaa, Hiina jt. kes samuti sõdivad ISILiga? On teda ka võidetud? Paraku vaid Süürias, ent islamiäärmuslaste kollete tekkimine siin-seal on pidurdamatu protsess ja nende kuulutatud pühal sõjal võõramaalaste vastu pole hetkel lõppu näha. Igal juhul on neil kasu talibanide võimuletulekust Afganistanis, kus ISIL on samuti kohal, ehkki talibani rivaalina.