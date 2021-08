Sügis läheneb: tuleval nädalal langevad öised miinimumid alla 10 kraadi 

Öösel ja ennelõunal on vaid üksikuid sajuhooge. Pärastlõunal jõuab saartele taas tihedamaid pilvi ning hakkab vihma sadama ja õhtul on sajuhooge juba laialdaselt. Tugev edelatuul pärastlõunal nõrgeneb.

Öine temperatuur jääb pilvisema taeva korral üle 10 kraadi, päev on 20 soojakraadi lähedane.



Kolmapäeva öö on üle liikuva madalrõhkkonna korral vihmane. Õhutemperatuur on pilvisema taeva all 15 kraadi lähedane. Päev tuleb tõusva õhurõhu foonil mitmel pool hoovihmadega. Tuul pöördub läänekaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur jääb enamasti alla 20 soojakraadi.



Neljapäeval ja reedel jääb madalrõhkkond Põhja-Euroopa kohale tiirlema ja selle servas on meil sagedasi vihmahooge. Puhub tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösiti 10 kraadi, päevasooja piiriks jääb 20 kraadi.