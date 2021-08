FOTOD | Kabul langeb: Taliban on vallutamas Afganistani pealinna. President Ashraf Ghani lahkus riigist.

Jalalabadi vallutamine tähendab, et 23 linna 34-st on Talibani võimu all, vahendab CNN.

Valitsusvägede käes on veel pealinn Kabul, kui väidetavalt on Taliban selle sihikule võtnud ja liigub selle suunas.

Fotodelt ja videolt on näha, kuidas Talibani sõdurid sõidavad autode ja mootorratastega ringi ja tulistavad juubeldades õhku.

USA president Biden teatas, et Afganistani saadetakse juurde veel 1000 sõdurit, mis teeb varasemaga kokku 5000 USA sõdurit Talibani-vastases võitluses.

BBC vahendab, et Kabulis Talibani võimudele suurt vastupanu ei osutata.

Aruaannetes on teatatud, et president Ashraf Ghani lahkus riigist. Samuti teatati, et asepresident Amrullah Saleh on põgenenud.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson kutsus hiljem pühapäeval kokku Cobra kohtumise, et arutada Afganistani olukorra halvenemist. Cobra on hädaolukordade lahendamise komitee, kuhu kuuluvad ministrid, riigiteenistujad ja muud arutlusaluse teemaga seotud töötajad. Alamkoda kinnitas, et parlament kutsutakse tagasi oma suvevaheajast 18. augustil.